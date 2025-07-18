«Приедут одни профессионалы-наемники. Пора забирать трофей в Казахстан». Дидар об участии SD Family в Кубке Лиги

Дидар Сыдыкбек высказался об участии SD Family в Кубке Лиги.

«SD Family будет участвовать в WINLINE Кубке Лиги. Мы самобытная команда. Если хотели бы закрыться, то закрылись бы уже после того, как нас не брали в лигу. Лучше идти стабильно, чем, как вспышка, бахнуться и закрыться.

Мы уже работаем с агентами над тем, чтобы подписать профессиональных футболистов, которые остались свободными агентами. Приедут одни профессионалы-наемники. Уже пора забирать в Казахстан этот кубок», – заявил президент SD Family.

Кубок Лиги стартует 30 августа.