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Виталий Панов: «Мы помогли «БроукБойз», ведь у нас есть решение по Кубку России»

Виталий Панов высказался о предстоящем финале Winline МФЛ-6 против «БроукБойз».

– «Броуки» – самый сильный для вас соперник?

– Самая сильная команда – это следующий соперник. Естественно, если они вышли в финал, это самая сильная команда. Классная команда, там хорошие игроки. Мы играли в Кубке Лиги, в Абу-Даби.

– Понимаете, насколько этот матч принципиален для клубов?

– Конечно. Но мы им помогли, ведь у нас есть решение по Кубку России, – сказал главный тренера «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

«Амкал», 2Drots и «БроукБойз» получили приглашения об участии в FONBET Кубке России.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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