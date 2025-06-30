Виталий Панов: «Мы помогли «БроукБойз», ведь у нас есть решение по Кубку России»
Виталий Панов высказался о предстоящем финале Winline МФЛ-6 против «БроукБойз».
– «Броуки» – самый сильный для вас соперник?
– Самая сильная команда – это следующий соперник. Естественно, если они вышли в финал, это самая сильная команда. Классная команда, там хорошие игроки. Мы играли в Кубке Лиги, в Абу-Даби.
– Понимаете, насколько этот матч принципиален для клубов?
– Конечно. Но мы им помогли, ведь у нас есть решение по Кубку России, – сказал главный тренера «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.
«Амкал», 2Drots и «БроукБойз» получили приглашения об участии в FONBET Кубке России.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости