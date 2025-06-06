Коваленок о победе над 2Drots: «Второй тренер закричал: «Маратыч, Холанда выпускай!» Я снимаю манишку, врываюсь и забиваю головой в стиле Эрлинга»

Никита Коваленок поделился эмоциями после победы над 2Drots.

Lotus Music сенсационно переиграл 2Drots (1:0) в 1/8 финала шестого сезона Winline Медиалиги . Коваленок забил победный гол за 28 секунд до конца матча.

– Ты всех лишил дерби «Амкал» – 2Drots.

– Я в курсе. Сам в шоке. У меня чуть ли слезы не навалились. Еще момент такой. Меня заменили, потому что под буллиталити у нас игровички есть. Заработали стандарт. И Роман Дмитриевич [Рогов – помощник главного тренера Lotus Music] закричал: «Маратыч, Холанда [прозвище Коваленка – Спортс’‘] выпускай!»

Я снимаю манишку, врываюсь. Табриз сделал идеальную подачу, и я забил головой в стиле Эрлинга.

– Как тебе в медиафутболе?

– Очень нравится. Крутая атмосфера, интересные фишки. Есть недоработки, которые мне не нравятся, но об этом не будем. Красный мяч – классная тема. Все нравится, вайб крутой. Рад, что здесь нахожусь, – сказал форвард Lotus Music в интервью корреспонденту Спортса ’’ Фирузу Анвари.

Исторический вылет 2Drots: в 1/8 финала (впервые так рано), FONBET Кубок России под вопросом

6 быстрых мыслей о сенсационном вылете 2Drots