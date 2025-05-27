Спортивный директор Fight Nights Шишков заплатил 1,5 млн ₽ своих денег игрокам. В клубе случаются задержки зарплаты

Спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков платил игрокам из своих денег.

«Я многим игрокам платил из своего кошелька, чтобы они приезжали. Я вложил, 1,5 млн₽, хотя мог сказать, что у меня нет денег. Я в команде не зарабатываю, я зарабатываю с хоккея.

Я вложил деньги, чтобы помочь Шамилю. А он рассказывал: «Почему Эйтан получил зарплату раньше меня?»

Тем, кто нуждался, я платил: «Лучше не езди в ЛФЛ, я заплачу». Я это делал, чтобы игроки помогали Шаме. Я свои деньги вложил, чтобы был результат. Я Шаму привел, думал, он поможет. А он не хочет пожимать мне руку», – сказал Шишков.

Вратарь команды Василий Лукич рассказал, что в клубе всегда были задержки по зарплате, но президент Камил Гаджиев всегда все потом закрывал.

На прошлой неделе в отставку ушел главный тренер команды Шамиль Курбанов после поражения от «Банки» (3:2). Одна из причин – отсутствие конекта со спортдиром.