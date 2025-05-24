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«Мы хозяева «Амкала! Хэй, хэй!» Совместный заряд фанатов 2Drots и «БроукБойз»

Болельщики 2Drots и «БроукБойз» вместе прокричали заряд про «Амкала».

«Мы хозяева «Амкала! Хэй, хэй!» – скандировали болельщики.

«Амкал» – принципиальный соперник для обоих клубов.

2Drots и «БроукБойз» встречаются в 6-м туре Winline Медиалиги.

Видео: Фируз Анвари, Спортс’‘

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoБроукБойз
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
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