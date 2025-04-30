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  • Григоряну выплатят 500 тысяч рублей зарплаты за апрель, но компенсации не будет. Тренера уволили из «СиндЕката», так как он «напрягал игроков»
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Григоряну выплатят 500 тысяч рублей зарплаты за апрель, но компенсации не будет. Тренера уволили из «СиндЕката», так как он «напрягал игроков»

Появились подробности увольнения Александра Григоряна из «СиндЕката».

Сегодня стало известно, что тренер покинул медиафутбольную команду из Екатеринбурга.

В клубе отметили, что решение расстаться с 58-летним специалистом принято «из-за разных взглядов на жизнь и работу».

Иван Карпов сообщает, что владелец «СиндЕката» Андрей Семенов отправил в отставку Григоряна, так как тот, по его мнению, «напрягает футболистов и тренирует их как профиков».

Семенов хотел видеть внутри команды «больше веселья». При этом Григорян, в частности, запрещал медиаслужбе «СиндЕката» даже снимать тренировки.

Тренер не получит компенсацию после увольнения. Ему выплатят 500 тысяч рублей – зарплату за апрель.

При Григоряне «СиндЕкат» провел один матч в Winline Медиалиге, потерпев поражение от «Ромы» блогера Ромароя (0:2).

За клуб выступают среди прочих экс-игроки «Урала» Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин, Чисамба Лунгу, Дмитрий Арапов и Артем Юсупов (он получил красную карточку в игре с «Ромой», боднув соперника).

Григорян возглавлял «СиндЕкат» с января этого года. С ним команда в рамках подготовки к сезону МФЛ прошла месячный сбор в Турции.

До этого тренер непродолжительный период работал с медиафутбольными клубами «Матч ТВ» и «Кони». 

Последней профессиональной командой Григоряна была «Кубань», которую он покинул в сентябре 2023 года.

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoСиндЕкат
logoWinline Медиалига
деньги
logoАлександр Григорян
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