Экс-игрок «Амкала» Эльхан о Медиалиге: «Прямо сейчас сложно назвать это медиафутболом. Приходят мужики из КФК и проффутбола»

Эльхан Салахов высказался о Winline Медиалиге.

«Играть в Медиалиге сейчас? При всем уважении к медиафутболу, Коле Осипову, прямо сейчас сложно назвать это медиафутболом. Приходят мужики из КФК. Иногда молодые ребята прекращают карьеру в профессиональном футболе.

Возможно, оно и к лучшему. Возможно, прямо сейчас Медиалига статуснее, чем Вторая лига, Золото. Возможно, низшие команды ФНЛ не могут позволить себе те условия, которые есть у команд Медиалиги.

Есть желание побиться, поиграть, потренироваться. Но все зависит от проекта. Хочется отдаться на все 100%, а не просто посветить лицом, как сейчас предлагают многие команды», – сказал хавбек в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Ранее Эльхан выступал за «Амкал», «Бей Беги» и «Уралец».