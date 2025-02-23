Мачей Рыбус: «Пока в Медиалиге. Не планирую завершать профессиональную карьеру»

Мачей Рыбус рассказал, что не планирует завершать профессиональную карьеру.

«Пока я в Медиалиге, игрок ФК «10». Тренируюсь и каждую неделю участвую в играх. Мне нравится уровень организации лиги и команды. Завершение профессиональной карьеры? На данный момент я не планирую завершать ее. Но предложений у меня не было», – сказал защитник ФК «10».

Бывший игрок «Лиона», «Спартака» и «Локомотива» Мачей Рыбус присоединился к ФК «10» Азамата Мусагалиева в октябре 2024 года. После перехода защитника в «Десятку» у клуба 5 поражений в 5 официальных матчах.

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