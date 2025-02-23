Мачей Рыбус: «Пока в Медиалиге. Не планирую завершать профессиональную карьеру»
Мачей Рыбус рассказал, что не планирует завершать профессиональную карьеру.
«Пока я в Медиалиге, игрок ФК «10». Тренируюсь и каждую неделю участвую в играх. Мне нравится уровень организации лиги и команды. Завершение профессиональной карьеры? На данный момент я не планирую завершать ее. Но предложений у меня не было», – сказал защитник ФК «10».
Бывший игрок «Лиона», «Спартака» и «Локомотива» Мачей Рыбус присоединился к ФК «10» Азамата Мусагалиева в октябре 2024 года. После перехода защитника в «Десятку» у клуба 5 поражений в 5 официальных матчах.
Рыбус до зимы в Медиалиге: зарабатывает в 40 раз меньше, чем в «Спартаке»
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости