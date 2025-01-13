Рогачав – новый главный тренер «Матч ТВ»
Сергей Рогачав возглавил «Матч ТВ».
ФК «Матч ТВ» объявил о новом главном тренере. Им стал Сергей Рогачав.
Специалист был дважды футболистом года в Молдавии и чемпионом Казахстана.
Ранее главным тренером был комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «Матч ТВ»
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