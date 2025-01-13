Рогачав – новый главный тренер «Матч ТВ»

Сергей Рогачав возглавил «Матч ТВ».

ФК «Матч ТВ » объявил о новом главном тренере. Им стал Сергей Рогачав.

Специалист был дважды футболистом года в Молдавии и чемпионом Казахстана.

Ранее главным тренером был комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.