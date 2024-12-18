Капитан сборной Афганистана Шариф поставил Ямаля 1-м в опросе ФИФА на игрока года
Шариф Мухаммад проголосовал на премии FIFA the best.
Полузащитник СКА и капитан сборной Афганистана Шариф Мухаммад выбрал тройку лучших футболистов этого года:
1) Ямаль
2) Винисиус
3) Кроос
Недавно Винисиус был признан игроком года по версии ФИФА.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал СКА
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