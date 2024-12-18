Капитан сборной Афганистана Шариф поставил Ямаля 1-м в опросе ФИФА на игрока года

Шариф Мухаммад проголосовал на премии FIFA the best.

Полузащитник СКА и капитан сборной Афганистана Шариф Мухаммад выбрал тройку лучших футболистов этого года:

1) Ямаль

2) Винисиус

3) Кроос

Недавно Винисиус был признан игроком года по версии ФИФА.