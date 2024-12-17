«Fuck fake friends. ##### глянец и ваш идеальный мир с телевизора». Некит о словах Азамата про дружбу
Президент ФК «10» недавно заявил, что 2025-й станет годом дружбы между 2Drots и его командой.
Эти слова негативно встретили президент «дротов» Жека и спортивный директор Ильдар. После этого клубы обменялись колкостями в соцсетях.
Чуть позже в перепалку включился второй руководитель 2D Некит, опубликовавший картинку со словами Fuck fake friends.
«Год дружбы, возможно, будет у инфантильных ребят, которых заманивают к себе манипуляцией и заставляют делать ###### поступок по отношению к своим.
Тут реально, наверное, у вас есть год, чтобы угодить, или вас заменят другими яркими игрушками.
Fuck fake, ##### глянец и ваш идеальный мир с телевизора», – написал Некит.
2Drots ➡️ «Десятка» – уже шесть трансферов
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