Экс-футболист ФК «10» Мишин перешел в Fight Nights
Дмитрий Мишин присоединился к Fight Nights.
ФК «10» объявил об уходе Дмитрия Мишина.
Защитник выступала за клуб с МФЛ-2.
В Winline Кубке Лиги защитник выступал за ФК «Банка».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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