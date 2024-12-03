Герман заявил, что «Амкал» готов вернуть Алишера: «Он яркий игрок, хоть и ведет себя по-детски иногда. Мы не ссорились, у нас нормальные отношения»

Герман оценил шансы возвращения Алишера Рахимова в «Амкал» из «БроукБойз».

«Алишером мы интересуемся. У него летом истекает срок контракта, но, возможно, кто-нибудь его перекупит до этого. Он яркий игрок, классно себя проявляет, хоть иногда и ведет себя по-детски, но это очень забавно.

У нас нормальные отношения. Я поздравлял его с победой «Броуков», он тоже меня поздравлял. У нас не было ссоры. Когда Алишер уходил из «Амкала », он считал, что очень мало играет. В «Броуках» он стал выходить регулярно.

Однако это не из-за того, что его по-другому использовали, а потому, что у него появился медиастатус после вызова в сборную.

Плюс были мелкие косячки, ведь он фантастический любитель ЛФЛ. Меня поражает история, что он отпрашивался домой, а оказался на турнире в Сочи. У нас тоже была история, когда он не пришел на тренировку перед матчем Кубка России, потому что играл в ЛФЛ. Миллер, естественно, разозлился и даже не включил его в заявку», – сказал президент «Амкала».