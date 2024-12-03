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«Броуки» ответили Герману по поводу интереса к Алишеру: «Fake news. Его контракт – до конца 2025 года»

«БроукБойз» отреагировали на интерес «Амкала» к Алишеру Рахимова.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал, что допускает возвращение хавбека, отметив, что срок его контракта истекает летом 2025 года.

«FAKE NEWS

Контракт Алишера Рахимова действителен до конца 2025 года».

«Я остаюсь в «Броуках» и иду за чемпионством, большими титулами, чтобы на пальцах было еще больше перстней. Только этому клубу предан», – подчеркнул сам Алишер.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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