«Броуки» ответили Герману по поводу интереса к Алишеру: «Fake news. Его контракт – до конца 2025 года»

«БроукБойз» отреагировали на интерес «Амкала» к Алишеру Рахимова.

Президент «Амкала » Герман Эль Класико рассказал , что допускает возвращение хавбека, отметив, что срок его контракта истекает летом 2025 года.

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Контракт Алишера Рахимова действителен до конца 2025 года».

«Я остаюсь в «Броуках» и иду за чемпионством, большими титулами, чтобы на пальцах было еще больше перстней. Только этому клубу предан», – подчеркнул сам Алишер .