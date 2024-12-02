«Это самая футбольная награда. Не просто так ее вручали предпоследней. Обидно, что не дали квартиру». Дамирони о победе в Открытии года

Дамир Трегулов поделился впечатлениями от победы в номинации Открытие года.

«Это самая футбольная награда. Не просто так ее вручали предпоследней. После всех ненужных номинаций вручали самую главную – открытие года. Обидно, что не вручили квартиру. Ожидал ее.

Я считаю, что заслужил что-то больше, чем квартиру. Я заслужил особняк. Если бы дали особняк в Подмосковье, где-нибудь на Рублевском шоссе, я был бы не против. Это было бы честно, и ни у кого бы не было вопросов.

Почему люди голосовали за меня? Все просто – меня все любят. Потому что я всех знаю, со всеми дружу и уговорил людей голосовать. Попросил каждого проголосовать за 5 тысяч рублей. Подкупил всех тренеров, президентов и я капитан. Все просто. Деньги решают.

Теперь квадробер не только чемпион Медиалиги , но и открытие года. Квадроберы, вперед! Я с вами!» – сказал нападающий «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Дамирони признали открытием года в медиафутболе.

Церемония Media Football Awards. Маврин – игрок года, Отар – персона, Дамирони – открытие