«Это самая футбольная награда. Не просто так ее вручали предпоследней. Обидно, что не дали квартиру». Дамирони о победе в Открытии года
«Это самая футбольная награда. Не просто так ее вручали предпоследней. После всех ненужных номинаций вручали самую главную – открытие года. Обидно, что не вручили квартиру. Ожидал ее.
Я считаю, что заслужил что-то больше, чем квартиру. Я заслужил особняк. Если бы дали особняк в Подмосковье, где-нибудь на Рублевском шоссе, я был бы не против. Это было бы честно, и ни у кого бы не было вопросов.
Почему люди голосовали за меня? Все просто – меня все любят. Потому что я всех знаю, со всеми дружу и уговорил людей голосовать. Попросил каждого проголосовать за 5 тысяч рублей. Подкупил всех тренеров, президентов и я капитан. Все просто. Деньги решают.
Теперь квадробер не только чемпион Медиалиги, но и открытие года. Квадроберы, вперед! Я с вами!» – сказал нападающий «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Дамирони признали открытием года в медиафутболе.
Церемония Media Football Awards. Маврин – игрок года, Отар – персона, Дамирони – открытие
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