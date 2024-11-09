Александра – супруга Слона из 2Drots. Лидер финалиста Кубка МФЛ едва не опоздал на собственную свадьбу!

Выйдет на финал Кубка МФЛ молодоженом!

В субботу на «Газпром Арене» состоится финал Кубка МФЛ, и за трофей зарубятся две главные медиафутбольные команды России – «Амкал» и 2Drots.

Один из лидеров 2Drots подходит к решающему матчу в качестве молодожена. Мы уже рассказывали историю любви Александры и Слона, но за год их отношения вместили в себя большое количество событий, поэтому держите второй пост!

Летом 2023 года Александра вела соцсети и 2Drots, и, собственно, Медиалиги, но работа эта достаточно кропотливая, поэтому одну должность пришлось покинуть. Девушка сосредоточилась на медиа МФЛ – теперь она креатор и идейный вдохновитель соцсетей лиги!

«Сейчас есть возможность максимально заняться всеми идеями, которые копились у меня долгое время и не отвлекаться ни на что другое. Ну и, честно признаться, чувствую, как с меня свалился большой груз ответственности, что не может не радовать!» – написала Александра после назначения.

А летом 2023 года на церемонии вручения Media Football Awards Слон взял слово и сообщил, что сделает Александре предложение, если 2Drots выиграют МФЛ-2024.

Команда вышла в финал, но Влад не стал тянуть и встал на колено прямо в перерыве решающего матча против «БроукБойз». Помог ему в этом Баста: рэпер объявил, что Слон – победитель в номинации «Самый счастливый футболист», и передал ему кольцо. Александра ответила «Да!»

«Господи! Вы видели, что он сделал!!!!!» – написала счастливая девушка в своем телеграм-канале.

10 октября 2024 года пара сыграла свадьбу. Правда на церемонию влюбленные едва не опоздали!

«Разве можно не опаздывать в такой день?! Конечно же, нет!» – пост в телеграм-канале Слона. «К сожалению, успели! Новый этап в жизни!» – а это уже следующее сообщение Влада под фото с кольцами.

Кстати, финал-то тот 2Drots проиграл «Броукам» 0:3, так что хорошо, что Слон все продумал заранее!

Сколько «Амкал» или 2Drots заработают за победу в Кубке Лиги?

«Амкал», выигравший МКС-2021 – где они сейчас?