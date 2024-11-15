«Амкал» покинет минимум 3 футболиста

«Амкал» может покинуть более трех игроков.

Об этом сообщил защитник «Амкала » Кузя во время трансляции на твиче:

«Я знаю, что три человека точно уйдут. Шера входит в эти три. Мне всегда обидно расставаться. Плюс уходят пацаны очень приятные».

Также голкипер клуба Максим Швагирев написал , что 30 ноября улетает на сборы, но пока не скажет с кем:

«В воскресенье играем против московского «Динамо», а 30 ноября улетаю на сборы, куда и с кем пока не могу рассказать».