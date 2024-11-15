«Амкал» покинет минимум 3 футболиста
«Амкал» может покинуть более трех игроков.
Об этом сообщил защитник «Амкала» Кузя во время трансляции на твиче:
«Я знаю, что три человека точно уйдут. Шера входит в эти три. Мне всегда обидно расставаться. Плюс уходят пацаны очень приятные».
Также голкипер клуба Максим Швагирев написал, что 30 ноября улетает на сборы, но пока не скажет с кем:
«В воскресенье играем против московского «Динамо», а 30 ноября улетаю на сборы, куда и с кем пока не могу рассказать».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Кузи
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