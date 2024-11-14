Виталий Панов: «Я почти уверен, что кто-то из «Броуков» подглядывал за нашими тренировками. Они по-другому начинали атаки. Думаю: «Вот негодяи»

Виталий Панов считает, что «Броуки» шпионили за тренировками «Амкала».

«Я практически уверен, что кто-то из «Броуков» подглядывал за нашими тренировками. Мне сказали, что у них есть такая практика.

Я видел человека, который стоял за воротами и очень внимательно слушал, как мы будем прессинговать. Я спросил администратора: «А кто это?» Бывает, приходят обычные зеваки или родители. Он был без камеры. Может, какой-нибудь аналитик.

Они по-другому начинали атаки. У них центральный защитник отдавал вратарю, а он выносил. Потому что ни у одного защитника нет такой передачи, которая может на 70 метров отрезать.

Мы тренировали, как прессинговать вратаря, как его накрывать. Они все поменяли. У Степы первые два шага не быстрые. Мы их с Пичей разменяли, чтобы быстрее накрывать.

И они абсолютно по-другому все сделали. Думаю: «Вот негодяи», – рассказал главный тренер «Амкала ».

Напомним, «Амкал» обыграл «Броуков» (2:1) в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги, забив победный гол после ошибки голкипера.