Гендиректор «Динамо»: «Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном. У медиафутбола есть аудитория, проффутбол здесь недоработал»

Павел Пивоваров рассказал, почему не считает матч с клубом МФЛ дном.

«Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном, недостойным «Динамо». Более того – медиафутбол заполнил определенную нишу, которую не развивал профессиональный футбол. Ниша связана с производством контента и коммуникацией с современной молодой аудиторией. В результате медиафутбол получил эту аудиторию, а профессиональный футбол здесь недоработал.

Сотрудничество с медиафутболом поможет в том числе профессиональному футболу. Это общий тренд – у нас меняются регламенты, модель распределения прав, подход к открытости лиги, в том числе и в Кубке. Опыт медиафутбола сказывается позитивно и на профессиональном футболе. Мы в этом тренде планируем и дальше идти», – заявил гендиректор «Динамо».

Недавно сообщалось , что «Динамо» может провести товарищеский матч с «Амкалом» или «БроукБойз» из Winline Медиалиги в ноябре.

«Динамо» 2 раза встречался в товарищеских играх с клубами МФЛ.

В 2022 году «Амкал» разгромно проиграл бело-голубым (0:5).

В 2023 «Динамо» обыграло 2Drots (2:1).