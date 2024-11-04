Гендиректор «Динамо»: «Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном. У медиафутбола есть аудитория, проффутбол здесь недоработал»
«Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном, недостойным «Динамо». Более того – медиафутбол заполнил определенную нишу, которую не развивал профессиональный футбол. Ниша связана с производством контента и коммуникацией с современной молодой аудиторией. В результате медиафутбол получил эту аудиторию, а профессиональный футбол здесь недоработал.
Сотрудничество с медиафутболом поможет в том числе профессиональному футболу. Это общий тренд – у нас меняются регламенты, модель распределения прав, подход к открытости лиги, в том числе и в Кубке. Опыт медиафутбола сказывается позитивно и на профессиональном футболе. Мы в этом тренде планируем и дальше идти», – заявил гендиректор «Динамо».
Недавно сообщалось, что «Динамо» может провести товарищеский матч с «Амкалом» или «БроукБойз» из Winline Медиалиги в ноябре.
«Динамо» 2 раза встречался в товарищеских играх с клубами МФЛ.
В 2022 году «Амкал» разгромно проиграл бело-голубым (0:5).
В 2023 «Динамо» обыграло 2Drots (2:1).
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