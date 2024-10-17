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Пять игроков «Амкала» под угрозой дисквалификации

Пять игроков «Амкала» могут пропустить первый матч плей-офф Кубка Медиалиги.

Николай Осипов опубликовал список игроков, кто рискует пропустить первый матч плей-офф, если получит желтую карточку в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги.

В список вошли 5 игроков «Амкала», 4 – Lotus, 3 – Lit Energy, Rocket Team, СКА, 2 – 2Drots, по одному – DMedia, Fight Nights, «Родины Медиа», «Титана», и «Чисто Питер». Также 2 игрока «Банки», но они потеряли шансы на плей-офф.

Игрок, получивший 3 желтые карточки, пропускает следующий матч.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
logoАмкал
logo2Drots
logoРодина Медиа
logoFight Nights
logoНиколай Осипов
logoЛФК «Титан»
logoЧисто Питер
logoFC DMedia
logoLotus
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
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