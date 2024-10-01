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Виталий Миллер предложил судье Жилинскому отработать матч в костюме клоуна: «Он ответил, что идея – топ»

Виталий Миллер предложил Дмитрию Жилинскому отсудить игру в костюме клоуна.

«Созванивались с Димой Жилинским. Я ему говорю: «Дим, у нас контрольная игра с «Народной Командой». Честно, я хочу, чтобы ты отсудил игру в костюме клоуна».

Он сказал, что идея – топ. Я говорю: «Ты, может, в МФЛ в официальном матче выйдешь так судить. И тогда тебя никто не назовет клоуном». Ну так посмеялись, он говорит: «Честно, я с удовольствием выйду в костюме клоуна, но не знаю, одобрит ли руководство».

Мы не можем кого-то заставить. Если кто-то изъявит такое желание, мне кажется, это будет бомба. 

Жилинский готов, но решение будет принимать руководство. Если он выйдет в костюме клоуна, я сам надену костюм клоуна и буду стоять в нем на бровке. Это не так, что кто-то надел костюм клоуна, и все стоят и ржут», – сказал главный тренер СКА Виталий Миллер.

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава сказал, что подумает над идеей Миллера.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «На Спорте»
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