Доступны билеты на Суперкубок VK Видео между «Броуками» и «Химками». Перед игрой выступит Guf

Появились бесплатные билеты на матч Суперкубка VK Видео

«Химки» и «БроукБойз » сыграют 6 сентября на «Арене Химки ».

Для зрителей подготовят шоу-момент от VK Музыки: выступление артистов Guf и Кассета.

Билеты на матч – бесплатные, они доступны по ссылке . Для посещения матча не требуется Fan ID.

Матч доступен для аккредитации журналистов.