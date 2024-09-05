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Доступны билеты на Суперкубок VK Видео между «Броуками» и «Химками». Перед игрой выступит Guf

Появились бесплатные билеты на матч Суперкубка VK Видео

«Химки» и «БроукБойз» сыграют 6 сентября на «Арене Химки».

Для зрителей подготовят шоу-момент от VK Музыки: выступление артистов Guf и Кассета.

Билеты на матч – бесплатные, они доступны по ссылке. Для посещения матча не требуется Fan ID.

Матч доступен для аккредитации журналистов.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (клубы)
болельщики
logoПервая лига
Арена Химки
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1022 августа, 10:06
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