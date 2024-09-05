Доступны билеты на Суперкубок VK Видео между «Броуками» и «Химками». Перед игрой выступит Guf
Появились бесплатные билеты на матч Суперкубка VK Видео
«Химки» и «БроукБойз» сыграют 6 сентября на «Арене Химки».
Для зрителей подготовят шоу-момент от VK Музыки: выступление артистов Guf и Кассета.
Билеты на матч – бесплатные, они доступны по ссылке. Для посещения матча не требуется Fan ID.
Матч доступен для аккредитации журналистов.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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