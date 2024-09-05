«Я рад, что являюсь частью прекрасного и приношу нашим болельщикам удовольствие». Панов о выходе «Амкала» в 4-й раунд Кубка России

Виталий Панов доволен выходом «Амкала» в следующий раунд Фонбет Кубка России

– «Амкал» побил свой рекорд в Фонбет Кубке России. Что вы чувствуете?

– Мы рады, что продвигаемся дальше. Это заслуга всего клуба, начиная от президента и заканчивая каждым игроком.

Я благодарен парням, что выполняют требования. Рады. Отдыхаем, а потом будем готовиться.

– Можно ли нынешний «Амкал» после вашего прихода называть самым сильным?

– Мне сложно так говорить. Я рад, что являюсь частью прекрасного, что приношу нашим болельщикам удовольствие. Так что двигаемся дальше.

– Как вам назначенные пенальти?

– Я понимаю, что это сложная игра для судьи – достаточно высокие скорости, переходные фазы. С моей позиции сложно судить. Пусть другие инстанции разбираются.

Если пенальти был, то прекрасно. Но поверьте, забить два пенальти в одной игре одному и тому же игроку одному и тому же вратарю очень сложно, – рассказал главный тренер «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

«Амкал» впервые в 1/32 Кубка России: с двумя пенальти, игрой медийных звезд и празднованием в стиле Нкунку