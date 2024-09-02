На Млечного набросилась агрессивная собака – защищая своего питомца, он упал и сломал ключицу

На Млечного напала агрессивная собака

«Я презираю ###### #########, которые гуляют с агрессивными собаками без намордника и без поводка!

Гуляли с Гусем возле дома, просто из ниоткуда набросилась какая-то неведомая #####. Отбивал ее от Гуся как мог, в итоге он все равно покусанный, а я, пока отбивался от нее, упал и сломал ключицу.

У меня месяц сыну, а я в ближайшее время не смогу взять его на руки и искупать. Мы сделали ######## команду, и я не смогу играть за нее, а все из-за одного дегенерата и неодетого намордника.

Еду делать операцию», – написал игрок «Банки ».