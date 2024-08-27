Lotus презентовал Анохина. Хавбек в течение 10 часов повторял фразу «Я новый игрок Lotus»
Илья Анохин присоединился к Lotus
«У нас сформирован состав. Но есть крутой игрок, который хочет к нам. Мы решили дать ему шанс.
Он мне сказал: «Я готов месяцами доказывать, что заслуживаю места в команде». Месяцами доказывать не надо. Вы все любите громко поговорить. Cейчас достаточно поговорить тихо, но долго.
Если этот игрок в течении десяти часов повторяет, что он хочет в Lotus, то мы даем ему контракт», – сказал президент Lotus Bahh Tee.
Игрок выполнил условия: в течение 10 часов во время стрима на твич-канале клуба повторял фразу «Я новый игрок Lotus».
Ранее хавбек выступал за «Матч ТВ» и «Деньги Рокетов».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Lotus
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