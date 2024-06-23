Кортава о поведении в матче «Амкал» – 2Drots: «То, что происходило в первом тайме – перебор»

Дмитрий Кортава высказался о поведении в матче «Амкала» и 2Drots.

– То, что сегодня происходило, особенно в 1-м тайме – это нормально для медиафутбола или перебор?

– На мой взгляд – перебор. Было понятно, что ребята максимально накопили энергию и выплеснули ее в борьбе. Все были заряжены как на поле, так и вне.

Ты же понимаешь, что Медиалига – это и бровка в том числе. Мертвая бровка равно поражению. В первом тайме ребята играли в суперский футбол, и постоянные выбегания очень сильно мешали. Вот это обидно. Мы за какой-то баланс, но это перебор, особенно драки – это суперплохо.

– В перерыве матча вы пообщались с двумя представителями команд. Это подействовало на них?

– После перерыва стало получше в моменте. Под конец они снова закипели. Второй тайм был намного лучше в плане выбеганий, – сказал технический директор в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Самый стыдный матч в истории медиафутбола