Продюсер Кушанашвили Ладненко: «Вчера прошла операция, Отар восстанавливается после нее. Пока это все, что могу сказать вам»

Виктор Ладненко рассказал о состоянии здоровья Отара Кушанашвили.

«Ребят, в комментариях много вопросов по Отару. Операция вчера прошла, он восстанавливается после нее. Пока это все, что могу сказать вам.

В остальном хотелось бы обойтись без спекуляций на здоровье человека. Без диагнозов неподтвержденных, которые раздают не врачи, а журналисты.

Понимаю, что переживаете, мы сами на дикой измене, но пока врачи предпочитают идти шаг за шагом. Главное сейчас – восстановление после операции. На сегодняшнюю секунду это и происходит», – рассказал продюсер.

Ранее Ладненко подтвердил сообщения о госпитализации Кушанашвили.