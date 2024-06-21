Продюсер Кушанашвили Ладненко: «Вчера прошла операция, Отар восстанавливается после нее. Пока это все, что могу сказать вам»

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Виктор Ладненко рассказал о состоянии здоровья Отара Кушанашвили.

«Ребят, в комментариях много вопросов по Отару. Операция вчера прошла, он восстанавливается после нее. Пока это все, что могу сказать вам.

В остальном хотелось бы обойтись без спекуляций на здоровье человека. Без диагнозов неподтвержденных, которые раздают не врачи, а журналисты.

Понимаю, что переживаете, мы сами на дикой измене, но пока врачи предпочитают идти шаг за шагом. Главное сейчас – восстановление после операции. На сегодняшнюю секунду это и происходит», – рассказал продюсер.

Ранее Ладненко подтвердил сообщения о госпитализации Кушанашвили.

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Отару здоровья!
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