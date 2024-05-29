Азамат Мусагалиев: «Трансферное окно бессмысленно после 5-го тура. Сообщество переживает из-за насыщения лиги профиками, а кроме них никого не пригласишь»

Азамат Мусагалиев объяснил, почему ФК «10» никого не подписал в дозаявочное окно.

– Почему ФК «10» никого не подписал в дозаявочное окно?

– Потому что лучшее – враг хорошего. Мы довольны теми игроками, которые у нас есть, довольны проделанной в межсезонье работой. Сейчас решили не бежать оголтело, платить сумасшедшие деньги.

Мы вообще считаем нецелесообразным для лиги открывать трансферное окно после пятого тура. В этом нет смысла: сообщество сильно переживает из-за насыщения лиги профессиональными футболистами. А в дозаявочный период после 5-го тура ты никого и не пригласишь, кроме профессионалов.

Внутри МФЛ никто не собирается отпускать своих игроков. Если ко мне обратятся с предложением отдать или продать кого-то из футболистов, получат отрицательный ответ. А вот трансферное окно после группового этапа имело бы значение, ведь появятся яркие игроки, которые со своими клубами не прошли дальше, – сказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.