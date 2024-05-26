Мусагалиев: «Ни о какой аренде Крапа речи не было и быть не может. Он не соответствует никаким запросам ФК «10»

Теги 2Drots Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Даниил Крапивников Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Азамат Мусагалиев заявил, что ФК «10» не интересна аренда Крапа.

Президент Winline  Медиалиги Николай Осипов рассказал, что Крап мог оказаться в «Десятке», однако президенты команд не договорились об аренде. Азамат Мусагалмев эту информацию опроверг.

«Ни о какой аренде Дани Крапивникова речи не было и быть не может. Я ни с кем не общался о его переходе. Этот парень не соответствует никаким запросам ФК «10»: ни футбольным, ни каким-то другим. И, увы, его поведение и прилежание – это не то, что ценит и пропагандируют ФК «10».

Сегодня Лиге «интересен» переход Крапивникова в «БроукБойз», поэтому все для этого вдруг в регламенте стало «идеально подходить».

Самый худший сериал – это сериал, в котором персонажи ведут себя так, как хотелось бы авторам.

Так что не приписывайте нам действий, которых мы не совершали. Отпустите парня. Не мучайте его своим вниманием))», – написал президент ФК «10».

Недавно главный 2Drots тренер Дмитрий Кузнецов сообщил, что Крап нарушил договоренности с президентами клуба и должен уйти в аренду.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий