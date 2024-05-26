Мусагалиев: «Ни о какой аренде Крапа речи не было и быть не может. Он не соответствует никаким запросам ФК «10»

Азамат Мусагалиев заявил, что ФК «10» не интересна аренда Крапа.

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, что Крап мог оказаться в «Десятке», однако президенты команд не договорились об аренде. Азамат Мусагалмев эту информацию опроверг.

«Ни о какой аренде речи не было и быть не может. Я ни с кем не общался о его переходе. Этот парень не соответствует никаким запросам ФК «10»: ни футбольным, ни каким-то другим. И, увы, его поведение и прилежание – это не то, что ценит и пропагандируют ФК «10».

Сегодня Лиге «интересен» переход Крапивникова в «БроукБойз», поэтому все для этого вдруг в регламенте стало «идеально подходить».

Самый худший сериал – это сериал, в котором персонажи ведут себя так, как хотелось бы авторам.

Так что не приписывайте нам действий, которых мы не совершали. Отпустите парня. Не мучайте его своим вниманием))», – написал президент ФК «10».

Недавно главный 2Drots тренер Дмитрий Кузнецов сообщил, что Крап нарушил договоренности с президентами клуба и должен уйти в аренду.