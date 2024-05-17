Азамат Мусагалиев: «Мы расставили приоритеты и не видим особого смысла становиться продакшеном года»

Теги Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Азамат Мусагалиев не видит смысла бороться за премию «Продакшен года».

– Что больше? Бюджет на продакшен или на содержание команды?

– Больше на содержание команды, конечно же. Потому что на продакшен мы тратим деньги, только когда снимаем моменты. Это разовые акции.

– Есть ли цель в этом году стать продакшеном года?

– Такой цели уже нет. Мы расставили приоритеты и не видим особого смысла становиться продакшеном года? – рассказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

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