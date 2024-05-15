«Спартак-Москва». Мусагалиев об идеальном сопернике для ФК «10» среди профессионалов

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Азамат Мусагалиев назвал идеального соперника для ФК «10» среди профессионалов.

– Одна из целей вашей команды – участие в Кубке России. Почему желание появилось именно в этом сезоне?

– Да, это всегда был какой-то вызов для тренерского штаба, для ребят. Мы считаем, что есть смысл побороться с более профессиональными клубами.

– Это из-за влияния медиафутбола, где все хотят в Кубок России?

– Мы всегда хотели попробовать свои силы с профессионалами. Нам всегда это было интересно. А тут лиге предоставили, по-моему, аж четыре места для участия в Кубке России. Мы только обрадовались, потому что, попадая в полуфинал, мы уже выполним одну из поставленных перед командой задач на сезон.

– Какой для вас идеальный соперник-профессионал?

– «Спартак-Москва», – рассказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

ФК «10» – медиафутбольный клуб, участвующий в Winline Медиалиге.

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