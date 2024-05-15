«Спартак-Москва». Мусагалиев об идеальном сопернике для ФК «10» среди профессионалов

Азамат Мусагалиев назвал идеального соперника для ФК «10» среди профессионалов.

– Одна из целей вашей команды – участие в Кубке России. Почему желание появилось именно в этом сезоне?

– Да, это всегда был какой-то вызов для тренерского штаба, для ребят. Мы считаем, что есть смысл побороться с более профессиональными клубами.

– Это из-за влияния медиафутбола, где все хотят в Кубок России?

– Мы всегда хотели попробовать свои силы с профессионалами. Нам всегда это было интересно. А тут лиге предоставили, по-моему, аж четыре места для участия в Кубке России. Мы только обрадовались, потому что, попадая в полуфинал, мы уже выполним одну из поставленных перед командой задач на сезон.

– Какой для вас идеальный соперник-профессионал?

– «Спартак-Москва», – рассказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

ФК «10» – медиафутбольный клуб, участвующий в .