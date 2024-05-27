МКС-2024 могут перенести на осень, чтобы согласовать участие большего количества команд («Крысева»)
Стало известно, что Московский Кубок Селебрити могут перенести на осень 2024.
Об этом сообщил телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.
Возможный перенос связан с надеждой, что осенью получится согласовать участие большего количества медийных и профессиональных команд
В таком случае турнир может состояться в одну из пауз на матчи сборных.
Ранее президент «Амкала» Герман сообщал, что в новом розыгрыше МКС не сможет сыграть ряд команд из-за разногласия БК.