МКС-2024 могут перенести на осень, чтобы согласовать участие большего количества команд («Крысева»)

Стало известно, что Московский Кубок Селебрити могут перенести на осень 2024.

Об этом сообщил телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.

Возможный перенос связан с надеждой, что осенью получится согласовать участие большего количества медийных и профессиональных команд

В таком случае турнир может состояться в одну из пауз на матчи сборных.

Ранее президент «Амкала» Герман сообщал, что в новом розыгрыше МКС не сможет сыграть ряд команд из-за разногласия БК.