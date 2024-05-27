МКС-2024 могут перенести на осень, чтобы согласовать участие большего количества команд («Крысева»)

Теги Амкал Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Медиафутбол

Стало известно, что Московский Кубок Селебрити могут перенести на осень 2024.

Об этом сообщил телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.

Возможный перенос связан с надеждой, что осенью получится согласовать участие большего количества медийных и профессиональных команд

В таком случае турнир может состояться в одну из пауз на матчи сборных.

Ранее президент «Амкала» Герман сообщал, что в новом розыгрыше МКС не сможет сыграть ряд команд из-за разногласия БК.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий