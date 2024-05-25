Ромарой: «Мы спасем медиафутбол, а потом выиграем Медиалигу»

Ромарой прокомментировал поражение его команды от «Денег Рокетов» (0:1).

– Сегодня была эмоциональная игра.

– Обычный матч « ». Мы даже 0:1 играем очень красиво. Мы при 0:1 забили красным мячом. Правда не засчитали еще. Но ладно, было и было

– Почему каждый раз так происходит?

– Я не знаю. На самом деле мы играли этот матч по результатам двух игр. Арам говорил, было бы вторая игра... Мы выиграли 3:1, проиграли 0:1. Мы в лиге, все. Их – нету. По результатам двух игр мы прошли.

– Вы выбили Rocket Team в стыках...

– Да их не выбить, #####! У кого есть деньги, тех не убить, понимаете?

– Ты говорил, что это победа медиафутбола...

– Это была победа медиафутбола, но она длилась не очень долго.

– Сейчас они заявили 13 человек вместо 10.

– Вообще по фигу. Пускай хоть 20 человек заявят. Вообще срать. Какая разница? Они хоть сборную мира могут заявить, все равно они нас не переедут, потому что у команды должен быть характер.

– Но это не честно.

– Да по фигу вообще. В Медиалиге сейчас про честность говорить.

– Считаешь, что здесь все – нечестно?

– Да нет, все очень честно.

– «Динамо»...

– Вот это ######. «Динамо» чуть чемпионом не стало, ужасный день.

– Это проклятье, что они не могут победить?

– Получается, у «Динамо» и у нас есть проклятье. Но рано или поздно все это заканчивается и мы выиграем Медиалигу.

– Это ваша цель?

– Да, мы выиграем. Скоро. Спасем медиафутбол, а потом выиграем Медиалигу, – рассказал президент « » в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

В 6-м туре «Деньги Рокетов» обыграли «Рому» (1:0). В стыковых матчах «Рома» выбила команду лэйбла Rocket Team, после чего она объединилась с ФК «Деньги».

В период дозаявок Медиалига позволила заявить «Деньгам Рокетов» 13 экс-игроков Rocket Team, хотя по регламенту позволяется дозаявить только 10 новых футболистов.