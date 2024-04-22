«Динамо» и «Пари НН» могут сыграть на Московском Кубке Селебрити (Норик Авдалян)

Норик Авдалян рассказал, какие клубы РПЛ сыграют на МКС.

Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил, что в новом МКС сыграют два топ-клуба РПЛ.

«Я очень надеюсь, что «Почти Любители» заявятся на МКС. Знаю, что две команды из РПЛ будут – «Динамо» и «Пари НН».

Сколько команд звать решает Герман – либо 6, либо 8, либо 10. У него немного трудная задача. Знаю, что 2Drots , «Амкал», «Броуки», ФК «10» точно будут на МКС. Остальные пока 50 на 50. Я бы позвал еще Rocket Team и «Родину Медиа».

Если «Почти Любителей» возьмут, то будет по-любому коллаборация. Если «Пари НН» возьмут, значит из «Почти Любителей» возьмут человек 5-6, чтобы качать нашу команду. Но чтобы взять две команды из одного города, это вряд ли...

Или наоборот, если возьмут «Почти Любителей», то к нам отправят из «Пари НН» футболистов – Гоцука, Калинского, Кучаева. Думаю, Юран согласится. Он не так критично к Медиалиге относится. Понятно, что есть риск получить травму, но он будет не против», – заявил форвард «Почти Любителей».

Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом в 2020 году.

МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».