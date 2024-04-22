«Динамо» и «Пари НН» могут сыграть на Московском Кубке Селебрити (Норик Авдалян)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Пари НН Амкал Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити 2Drots БроукБойз ФК 10 Норик Авдалян Почти Любители Медиафутбол

Норик Авдалян рассказал, какие клубы РПЛ сыграют на МКС.

Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил, что в новом МКС сыграют два топ-клуба РПЛ.

«Я очень надеюсь, что «Почти Любители» заявятся на МКС. Знаю, что две команды из РПЛ будут – «Динамо» и «Пари НН».

Сколько команд звать решает Герман – либо 6, либо 8, либо 10. У него немного трудная задача. Знаю, что 2Drots , «Амкал», «Броуки», ФК «10» точно будут на МКС. Остальные пока 50 на 50. Я бы позвал еще Rocket Team и «Родину Медиа».

Если «Почти Любителей» возьмут, то будет по-любому коллаборация. Если «Пари НН» возьмут, значит из «Почти Любителей» возьмут человек 5-6, чтобы качать нашу команду. Но чтобы взять две команды из одного города, это вряд ли...

Или наоборот, если возьмут «Почти Любителей», то к нам отправят из «Пари НН» футболистов – Гоцука, Калинского, Кучаева. Думаю, Юран согласится. Он не так критично к Медиалиге относится. Понятно, что есть риск получить травму, но он будет не против», – заявил форвард «Почти Любителей».

Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом в 2020 году.

МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».

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3 комментария
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Норик Авдалян это Нобель Арустамян для селебрити?
+7
-1
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Шта???? Какой нафик кубок селебрити? Вы о чём?)))
+4
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+3
Ответ Spaten
Норик Авдалян это Нобель Арустамян для селебрити?
для бедных
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