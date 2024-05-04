«В этом году наш стадион будет готов». Осипов об арене Медиалиги

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Стадион Winline Медиалиги будет готов в этом году.

Об этом рассказал Николай Осипов.

«Я заработанные в лиге деньги инвестирую в строительство стадиона. Это немаленькая статья расходов, больше миллиона долларов, хоть и по курсу прошлого года.

Я хочу, чтобы вышки под камеры на стадионе были выше, но не могу этого сделать на «Москвиче», так как там растут деревья. Я не могу их срубить.

В этом году наш стадион будет готов, планируем, что уже летом команды смогут сыграть. Вместимость – около полутора тысяч. Я считаю, что стадион всегда должен быть заполнен.

Будут большие экраны. На одном будем показывать трансляцию, на другом – какую-нибудь статистику. Хочу сделать яркое футбольное поле, чтобы цвет был не только зеленый, но и оранжевый.

Чтобы включив трансляцию, ты понимал, что это матч Медиалиги. Оранжевый круг, оранжевые вратарские, ярко-зеленый газон – это Медиалига», – заявил президент Winline Медиалиги.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Медийки это опять Москва и Питер а как же на счёт регионов? Кому они нужны?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий