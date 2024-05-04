«В этом году наш стадион будет готов». Осипов об арене Медиалиги

Стадион Winline Медиалиги будет готов в этом году.

Об этом рассказал .

«Я заработанные в лиге деньги инвестирую в строительство стадиона. Это немаленькая статья расходов, больше миллиона долларов, хоть и по курсу прошлого года.

Я хочу, чтобы вышки под камеры на стадионе были выше, но не могу этого сделать на «Москвиче», так как там растут деревья. Я не могу их срубить.

В этом году наш стадион будет готов, планируем, что уже летом команды смогут сыграть. Вместимость – около полутора тысяч. Я считаю, что стадион всегда должен быть заполнен.

Будут большие экраны. На одном будем показывать трансляцию, на другом – какую-нибудь статистику. Хочу сделать яркое футбольное поле, чтобы цвет был не только зеленый, но и оранжевый.

Чтобы включив трансляцию, ты понимал, что это матч Медиалиги. Оранжевый круг, оранжевые вратарские, ярко-зеленый газон – это Медиалига», – заявил президент .