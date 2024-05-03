«Мы не перевалочный пункт для тех, кто хочет вернуться в «Амкал». «Броуки» объявили об уходе Блатова

Теги Амкал Дмитрий Егоров Виктор Блатов Winline Медиалига БроукБойз трансферы Медиафутбол

Виктор Блатов покидает «БроукБойз».

На клубном ютуб-канале вышел ролик, в котором президенты Райзен и Дмитрий Егоров сообщили, что отпустят нападающего в другую команду бесплатно.

«Жаль, что так получается с Витей. Когда только мы подписались, он уехал в отпуск, были заранее куплены билеты. 

Когда вернулся, начались сборы, но Витек почти сразу получил повреждение 3-4 апреля.

Мы боремся за чемпионство, поэтому вынуждены усиляться, а тренерский штаб не может гарантировать время практически неизвестному им игроку. Вите же надо играть в футбол. 

Сказалось ли то, что Витя сыграл за «Банку», никого не предупредив? Нет. 

Ведь у нас своя микрокультура, и мы точно не перевалочный пункт для тех, кто хочет вернуться в «Амкал», – добавил Егоров у себя в телеграм-канале.

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