«Мы не перевалочный пункт для тех, кто хочет вернуться в «Амкал». «Броуки» объявили об уходе Блатова
Виктор Блатов покидает «БроукБойз».
На клубном ютуб-канале вышел ролик, в котором президенты Райзен и Дмитрий Егоров сообщили, что отпустят нападающего в другую команду бесплатно.
«Жаль, что так получается с Витей. Когда только мы подписались, он уехал в отпуск, были заранее куплены билеты.
Когда вернулся, начались сборы, но Витек почти сразу получил повреждение 3-4 апреля.
Мы боремся за чемпионство, поэтому вынуждены усиляться, а тренерский штаб не может гарантировать время практически неизвестному им игроку. Вите же надо играть в футбол.
Сказалось ли то, что Витя сыграл за «Банку», никого не предупредив? Нет.
Ведь у нас своя микрокультура, и мы точно не перевалочный пункт для тех, кто хочет вернуться в «Амкал», – добавил Егоров у себя в телеграм-канале.