38-летний Горбанец забил с центра поля в матче Медиалиги. Он мог выбить мяч в аут для победы, но решился на удар

Андрей Горбанец забил гол ударом из центрального круга.

Полузащитник ФК « » отличился в игре первого тура против (2:0).

В самой концовке матча, когда чистое время уже истекло, 38-летнему хавбеку было достаточно выбить мяч в аут для того, чтобы его команда одержала победу, – на тот момент «Матч» вел со счетом 1:0.

Однако Горбанец решился на удар с центра поля – и перебросился вратаря «Козлов» Антона Васильева.

Горбанец – бывший игрок «Рубина», «Мордовии», «Томи», «Урала» и других клубов. В 2009 году он выиграл чемпионат России в составе казанской команды.