38-летний Горбанец забил с центра поля в матче Медиалиги. Он мог выбить мяч в аут для победы, но решился на удар

Теги Андрей Горбанец Winline Медиалига GOATS ФК Матч ТВ Медиафутбол

Андрей Горбанец забил гол ударом из центрального круга.

Полузащитник ФК «Матч ТВ» отличился в игре первого тура Winline Медиалиги против GOATS (2:0).

В самой концовке матча, когда чистое время уже истекло, 38-летнему хавбеку было достаточно выбить мяч в аут для того, чтобы его команда одержала победу, – на тот момент «Матч» вел со счетом 1:0.

Однако Горбанец решился на удар с центра поля – и перебросился вратаря «Козлов» Антона Васильева.

Горбанец – бывший игрок «Рубина», «Мордовии», «Томи», «Урала» и других клубов. В 2009 году он выиграл чемпионат России в составе казанской команды.

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15 комментариев
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А у нас сегодня пацаны играли во дворе и 15-летний Колян забил гол от ворот до ворот. Срочно печатай новость, Спортсру!
+98
-6
+92
в медиалиге просто обязана быть команда, в которой будут играть одновременно Горбанец, Горбатюк, Горбатенко, Горбачёв, Горбачик, Горбашев и Горбач. Иначе какой вообще смысл в этом турнире?
+35
-1
+34
Ответ crociato
А у нас сегодня пацаны играли во дворе и 15-летний Колян забил гол от ворот до ворот. Срочно печатай новость, Спортсру!
И материалы
Я побывл на поле где Колян забил от ворот до ворот,пацаны котором забил Колян где они теперь
+23
0
+23
Ответ Helge
в медиалиге просто обязана быть команда, в которой будут играть одновременно Горбанец, Горбатюк, Горбатенко, Горбачёв, Горбачик, Горбашев и Горбач. Иначе какой вообще смысл в этом турнире?
Команда будет называться «Горбатая гора»? 🧐
+15
0
+15
Ответ crociato
А у нас сегодня пацаны играли во дворе и 15-летний Колян забил гол от ворот до ворот. Срочно печатай новость, Спортсру!
Не может быть. Без видео не поверю. Не ясно, кто на воротах, какие составы, состояние газона, на какой минуте Колян забил. Так что скорее всего это фейк. Вас привлекут.
+13
-3
+10
Ответ Александр Степанов
Команда будет называться «Горбатая гора»? 🧐
уже ведь как раз есть GOAT, gorbest of all time
+6
0
+6
Что за бред написан?
Вы где видели, чтобы на последних минутах мяч в аут для победы выбивали?
+7
-2
+5
Один такой уже отнял у команды кубок. Ничему жизнь людей не учит
+4
0
+4
Ответ Shikari
Что за бред написан? Вы где видели, чтобы на последних минутах мяч в аут для победы выбивали?
У них правила такие. Когда время закончилось,надо чтобы мяч покинул поле, иначе продолжается. Так было у них в финале(вроде) прошлого года, когда не выбили, мяч потеряли, в ответной получили угловой и гол
+5
-1
+4
Ответ Helge
в медиалиге просто обязана быть команда, в которой будут играть одновременно Горбанец, Горбатюк, Горбатенко, Горбачёв, Горбачик, Горбашев и Горбач. Иначе какой вообще смысл в этом турнире?
Я сказал, Горбатый!
+1
0
+1
Ответ athos
У них правила такие. Когда время закончилось,надо чтобы мяч покинул поле, иначе продолжается. Так было у них в финале(вроде) прошлого года, когда не выбили, мяч потеряли, в ответной получили угловой и гол
Чувствую себя дураком, хотя должны те, кто такие правила поменял .
Крестовина за 3, штанга за 0.5 гола?
+2
-1
+1
В какой-то момент подумал горбанец это национальность
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Ответ Александр Степанов
Команда будет называться «Горбатая гора»? 🧐
Квазимоды
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