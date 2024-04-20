38-летний Горбанец забил с центра поля в матче Медиалиги. Он мог выбить мяч в аут для победы, но решился на удар
Андрей Горбанец забил гол ударом из центрального круга.
Полузащитник ФК «Матч ТВ» отличился в игре первого тура Winline Медиалиги против GOATS (2:0).
В самой концовке матча, когда чистое время уже истекло, 38-летнему хавбеку было достаточно выбить мяч в аут для того, чтобы его команда одержала победу, – на тот момент «Матч» вел со счетом 1:0.
Однако Горбанец решился на удар с центра поля – и перебросился вратаря «Козлов» Антона Васильева.
Горбанец – бывший игрок «Рубина», «Мордовии», «Томи», «Урала» и других клубов. В 2009 году он выиграл чемпионат России в составе казанской команды.
Я побывл на поле где Колян забил от ворот до ворот,пацаны котором забил Колян где они теперь
Вы где видели, чтобы на последних минутах мяч в аут для победы выбивали?
Крестовина за 3, штанга за 0.5 гола?