ФК «Деньги» и Rocket Team не будут объединяться. Об этом сообщил Станос

Теги Winline Медиалига ФК Деньги «STANOS» Стас Малиев Rocket Team Медиафутбол

Станос заявил, что объединения ФК «Деньги» и Rocket Team не будет.

Ранее появилась информация о возможном слиянии ФК «Деньги» и Rocket Team.

«К сожалению, как бы не хотелось подтвердить ваше балобольство, но «Деньги» идут в сезон «Деньгами».

Отвечая на вопрос – полноценно договориться мы не смогли. Может, на следующий сезон мы еще сядем обсудить, наброски были интересные, даже название прикольное придумали.

Мы идем отдельно», – заявил Станос.

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