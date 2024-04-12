Осипов, Мбэйп, Некит 2Drots, Райзен, и Станос сыграют в благотворительном матче «Журавли»

Опубликован состав участников благотворительного матча «Журавли».

Капитанами команд станут Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогали людям спасаться во время теракта в «Крокусе». Парни по очереди выберут себе игроков.

Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе».

Матч пройдет 13 апреля, в Одинцове. Начало в 17:00 (мск). Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»