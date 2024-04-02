Отар Кушанашвили заявил, что может сыграть за «Родину Медиа» в первом туре МФЛ-5

Теги Андрей Каряка Отар Кушанашвили Winline Медиалига Родина Медиа ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Отар Кушанашвили может выйти на поле в первом туре пятого сезона Winline МФЛ.

«Я люблю САШУ ЗУЕВА, но у меня для него жуткая новость: 21-го апреля ему и его бойцам придется иметь дело с командой-киллером.

ВНИМАНИЕ! Скорее всего, на поле появлюсь и Я. Тряхну стариной и докажу, что по части таланта я ни на йоту не уступаю Луису Суаресу.

Не знаю, сколько времени мне предоставит КАРЯКА, но потрясение вплоть до овощного оцепенения я вам обещаю», – написал медиадиректор «Родины Медиа».

«Родина Медиа» встретится с «Титаном» 21 апреля в первом туре пятого сезона Winline Медиалиги.

Игра пройдет в Москве на большом поле стадиона «Москвич». Начало матча – 21:00 (мск).

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