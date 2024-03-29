Лева об уходе из 2Drots в «РМ»: «Коллектив здесь мне нравится больше, парни более простые»

Лева признался, что коллектив в «Родине Медиа» нравится ему больше, чем в 2Drots.

«Я участвовал в роликах 2Drots, набирал популярность, но была какая-то зажатость. Да, я не раскрытый персонаж, хоть я и давно здесь нахожусь.

Коллектив в « » мне нравится больше. Здесь парни более простые. На 10+10 из 2D меня не звали, потому что я не отбил бы эти деньги, не дал бы контент, который нужен ребятам.

В 2Drots не было тех финансов, чтобы открыть личный ютуб-канал. Сейчас я в «РМ», тут есть оборудование, свет, и я сейчас в процессе создания своего канала. Все к этому идет, я хочу развиваться индивидуально.

Я не так часто появлялся в роликах 2D, как Стиль или Слон, потому что парни за счет футбола поднялись, и на них смотреть стало интереснее, чем на меня. Я не такой яркий персонаж, но я стремлюсь к этому», – рассказал нападающий.