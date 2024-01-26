«Дикость. Почувствовали, что в «Амкале» сильный нападающий появился и зашухарились». Маврин об отсутствии прогрева матча «Амкал» – 2D

Василий Маврин удивлен отсутствием прогрева матча «Амкал» – 2Drots на 1XBET MFL.

– Ты удивлен, что игроки 2Drots вообще никак не прогревают матч с «Амкалом»?

– Для меня это дикость. Они даже не поздоровались сегодня. Почувствовали, что в «Амкале» сильный нападающий появился – зашухарились все. Удивительно.

– С чем связываешь?

– Боятся.

– Думаешь, им есть чего бояться?

– Естественно. Сейчас «Амкал» – это машина. Максимально заряжены все. Полуфинал это или финал – без разницы. Для меня это главный матч турнира. Я в целом домой бы поехал, вне зависимости от его окончания.

– Чувствуешь, что в случае победы «Амкала» ситуация в медийном футболе может поменяться?

– Вряд ли. Победа «Амкала» посыпет соль на рану, которая сейчас небольшая после поражения от SD, а тут она немного станет больше.

Я уже говорил, момент перестройки 2D наступает. У каждого человека есть определенный ресурс. Как будто часть футболистов 2Drots этот ресурс уже выработали, не готовы настолько мощно давать результат, – сказал хавбек «Амкала».