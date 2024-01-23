Виктор Блатов: «Амкал» взял бы МФЛ-1. Выходили бы на каждую игру с позицией, что мы – чемпионы всего и вся»

Виктор Блатов считает, что «Амкал» выиграл бы первый сезон Winline Медиалиги.

«Амкал» не участвовал в первом сезоне МФЛ. Они начали выступать в турнире только со второго сезона.

Спиряков: «Теоретически мы могли бы взять первый МФЛ. 2D выиграли – кто помнит, по составам там... Текила на поле выходил».

Блатов: «Думаю, что мы бы взяли МФЛ-1. По нашему состоянию ментальному, даже не со составу. Мне кажется, что на таком уровне ментальность пипец как решает.

Мы выходили бы на каждую игру не с той точки зрения, что мы всех уже обыграли, а с позицией, что мы – чемпионы всего и вся».