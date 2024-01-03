«Амкар» сыграет c «Амкалом» 13 января. Матч пройдет в Москве и без зрителей

Теги Амкар товарищеские матчи (клубы) Вторая лига Б Амкал Winline Медиалига Александр Маменко Медиафутбол

Матч «Амкара» и «Амкала» пройдет 13 января.

Игра пройдет в Москве в манеже «Спартака» в Сокольниках. Начало – 19:00 (мск).

Матч пройдет по медиафутбольным правилам и без зрителей.

Как сообщает телеграм-канал «Матч! Медиафутбол», за «Амкар» сыграет экс-голкипер «Амкала» и «Народной Команды» Александр Маменко.

Также состав пермского клуба будет состоять из игроков «Амкар ФМЛ», «Амкар Пермь» и приглашенных гостей.

Летом 2024 года должен пройти ответный матч в Перми со зрителями.

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5 комментариев
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> матч медиафутбольной команды
> пройдёт без зрителей

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Надеюсь воссоединится связка Попов-Белоруков, и кого-нибудь из Амкала тогда увезут в больницу.
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Явно кто-то кого-то просматривает 😅
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Заранее хочется стереть себе память и пересмотреть этот матч
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