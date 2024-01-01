«В моей семье Новый год – это семейный праздник. Я надеюсь, вы тоже повидались с родителями». Федос поделился пожеланиями на 2024 год

Федос поздравил болельщиков с Новым годом.

«Ребятушки, вот и наступил 2024 год. Я надеюсь, вы качественно его встретили.

Надеюсь, вы увиделись в первую очередь с родителями, потому что в моей семье Новый год – это семейный праздник. И мы стараемся его встречать с мамой, папой, братом, теперь и женой. Я надеюсь, вы тоже повидались с родителями. Если еще нет, то в ближайшее время повидайтесь обязательно, если у вас есть такая возможность.

В новом году я вам желаю побольше обнимашек, побольше любви и побольше хороших новостей. Любите друг друга и кайфуйте».