Дмитрий Егоров: «Мазур пришел в «Броуки» на 40 тысяч рублей, а сейчас они превратились в 160 тысяч»

Теги Илья Мазуров деньги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров рассказал, как менялась зарплата Ильи Мазурова в «Броуках».

Сегодня стало известно, что 24-летний форвард продлил контракт с клубом, несмотря на интерес 2Drots, «Родины Медиа» и других команд.

«У Мазура есть сильные качества: он хорошо бежит, у него классный стартовый рывок и удар с обеих ног. Но в возрасте 24 лет он оказался на обочине и играл на первенстве Балашихи. В «Броуки» он приходил на просмотр. Первая его зарплата – 40 тысяч рублей.

Спустя 5-6 месяцев он стал совсем другим человеком. Стал лучше тренироваться и относиться к себе. Он стал похож на человека, который крепко стоит на ногах.

И с первого же дня мы улучшали его условия. Мазур пришел на 40 тысяч, а сейчас они превратились в 160 тысяч. Это существенное повышение, логичное и постепенное», – сказал президент «БроукБойз».

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