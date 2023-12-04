Дмитрий Егоров: «Мазур пришел в «Броуки» на 40 тысяч рублей, а сейчас они превратились в 160 тысяч»
Дмитрий Егоров рассказал, как менялась зарплата Ильи Мазурова в «Броуках».
Сегодня стало известно, что 24-летний форвард продлил контракт с клубом, несмотря на интерес 2Drots, «Родины Медиа» и других команд.
«У Мазура есть сильные качества: он хорошо бежит, у него классный стартовый рывок и удар с обеих ног. Но в возрасте 24 лет он оказался на обочине и играл на первенстве Балашихи. В «Броуки» он приходил на просмотр. Первая его зарплата – 40 тысяч рублей.
Спустя 5-6 месяцев он стал совсем другим человеком. Стал лучше тренироваться и относиться к себе. Он стал похож на человека, который крепко стоит на ногах.
И с первого же дня мы улучшали его условия. Мазур пришел на 40 тысяч, а сейчас они превратились в 160 тысяч. Это существенное повышение, логичное и постепенное», – сказал президент «БроукБойз».