«Под низ два носочка, бутсишки желательно не тоненькие, а то пальцам гг». Сэмио о футболе зимой

Сэмио рассказал, как утеплиться зимой для игры в футбол.

«Самое главное правило зимой – лучше сытым постоять в тепле, чем побегать голодным. Так что поддевайте все, что можно. Под низ два носочка и так далее.

Бутсишки желательно не тоненькие, а то пальцам гг. Сам всю жизнь проиграл в «ФШМ», там не было манежа. Зимой всегда на улице: поотмораживал руки, пальцы на ногах.

Однажды было холодно, дай, думаю, намажу ноги Капсикамом. Думал, как раз греть будет. В итоге все равно замерз и печь начало после тренировки. Аж так, что в душ зайти было нельзя. Чуть кожу не сжег мазью», – рассказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом .ru Степаном Кашинцевым.