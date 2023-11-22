Капитан 2Drots Эдамс о челлендже со сборной России: «Нам сказали: «У вас 25 минут», хотя обещали час»

Эдамс считает, что профессиональные футболисты боятся сказать лишнего.

Комментатор Okko Лионель Абба, радиоведущий и блогер Сэм Адегбие и капитан 2Drots Эдамс обсудили преимущество медиафутбола в сравнении с профессиональным футболом.

Лионель Абба: «Я не смотрю много медиафутбола, но как будто бы нынешнему поколению неинтересно просто смотреть футбол. Интересы больше личности и персонажи. За счет этого можно раскачивать».

Сэм Адегбие: «В медиафутболе прокачка персонажа больше, чем в профессиональном футболе. За вами можно следить в соцсетях, вы умеете говорить, вы рассказываете свою историю. Это привлекает больше внимания, особенно у молодого поколения, чем когда футболист: «Скажи что-нибудь после матча», «да, спасибо» и ушел.

Эдамс: «Они [профессиональные футболисты] боятся лишнего сказать, не ходят к нам на челленджи, потому что это видят тренеры, а они против медийности. Мы когда снимали челлендж со сборной России, нам сказали: «У вас 25 минут», хотя обещали час».