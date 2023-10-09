Шепляков о буллите в ворота «Родины Медиа»: «У меня флешбэки с «Битвы вратарей» были, что он передо мной и мне надо ему забить»

Теги Максим Швагирев Александр Шепляков Амкал Евгений Спиряков Winline Медиалига Родина Медиа ЛФК «Титан» Медиафутбол

Александр Шепляков рассказал, как он смог забить буллит в ворота «Родины Медиа».

Напомним, голкипер «Титана» забил решающий буллит в матче 1/4 финала четвертого сезона Winline Медиалиги против «Родины Медиа».

– Ты сразу подумал, что будешь обводить? Почему такое решение?

– У меня флешбэки с «Битвы вратарей» были, что он [Швагирев] передо мной и мне надо ему забить. Я в начале хотел бить, честно. Я покатил себе под удар, он на меня не выходит. Он стоит ждет. Я еще качу. Он начал почему-то валиться, ждать, и мне пришлось уже убирать его в другую сторону. И получилось нормально.

– «Битва вратарей» помогает?

– «Битва вратарей» абсолютно точно помогает. И даже когда он мне бил, я был уверен, потому что он меня на твоей «Битве вратарей» «избил» мячом, и здесь он будет делать точно так же. Так все и получилось.

В апреле 2023 года Шепляков уже сталкивался с Швагиревым в «Битве вратарей» на ютуб-канале Евгения Спирякова. Тогда Шепляков проиграл Швагиреву с тем же счетом, что и закончилась серия буллиталити «Родины Медиа» с «Титаном» (5:6).

Великая серия от голкипера Шеплякова: за минуту забил свой буллит и отбил чужой

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