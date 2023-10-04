Босс Fight Nights Гаджиев о бое Сибсканы и Райзена: «Они оба – находка для промоутеров»
Камил Гаджиев считает, что Райзен и Сибскану находкой для промоушена.
«Они оба – находка для промоутеров, отвечаю. Люди, которые делают ММА, они всегда заинтересованы, чтобы люди, которые выступают в главных боях были именно такими.
Чтобы им было, что сказать. Это супер», – заявил руководитель Fight Nights.
Напомним, участники боя – представители медиафутбола. Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз», Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал». Ранее они вместе выступали за «Амкал».
Fight Nights проведут бой между Сибсканой и Райзеном в марте 2024-го. Подписание контракта состоится 12 октября.
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